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Экстренные отключения. По Украине сообщают о перебоях со светом: список городов

Фото: экстренные отключения. По Украине сообщают о перебоях со светом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате массированного ракетного обстрела России по территории Украины, в большинстве городов возникли проблемы со светом. Также возможно отсутствие водоснабжения.

Все подробности об экстренных отключениях в Украине - в материале РБК-Украина.

Киев

Согласно сообщению городского головы Виталия Кличко, в некоторых районах Киева полностью исчез свет.

"Энергетики сообщают об экстренных отключениях", - пишет Кличко.

Обновлено в 15:05

"Столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие. Высадка пассажиров осуществляется только на тех станциях, где нет большого скопления людей", - пишет КГГА.

Обновлено в 15:09

Как сообщает Кличко, во всем Киеве приостановлено водоснабжение. Специалисты "Киевводоканала" работают над его восстановлением.

Харьков

Горожане сообщали о перебоях со светом в разных районах города. Позже спикер "Харьковоблэнерго" подтвердила информацию об аварийных отключениях в Харькове и области.

Обновлено в 15:07

В Харькове полностью остановлен весь электротранспорт. Людей эвакуируют из метрополитена.

"На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", - пишет городской голова Игорь Терехов.

Львов

Как отметил городской голова Андрей Садовый, весь город остался без света. Также возможны перебои с водоснабжением. Во Львове перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

"Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача отопления и воды. Переходим на работу дизель-генераторов", - пишет Садовый.

Житомирская область

"Из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме и повреждения объектов критической инфраструктуры на территории Украины, вводятся аварийные отключения электроэнергии", - написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Также в области возможны перебои с мобильной связью.

Одесса

Согласно данным местных СМИ, в городе аварийно остановлены энергоблоки Южноукоаинской АЭС.

"В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и других областях Украины временно отсутствует электроснабжение. О любых изменениях в работе электросетей будем информировать дополнительно", - написал глава Одесской ОГА Максим Марченко.

Николаевская область

"Из-за снижения частоты в сети аварийное отключение по всей области. сохраняйте спокойствие, после стабилизации будем включать", - пишет глава ОГА Виталий Ким.

Обесточивание железнодорожных участков

Вследствие обстрелов России по энергетической инфраструктуре были обесточены участки:

  • в Киеве;
  • в Днепре;
  • в Николаеве;
  • во Львовской области;
  • в Винницкой области;
  • в Сумской области;
  • в Харьковской области.

"Отправление ближайших поездов возможно с задержкой, задействованы резервные тепловозы. Движение кольцевой электрички в столице временно приостановлено", - добавляет "Укрзализныця".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в настоящее время по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.

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