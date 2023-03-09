Екстрені алгоритми реагування. Київську лікарню під'єднали до модульної котельні

Сьогодні, 9 березня, через пошкодження об‘єкта енергетичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки та знеструмлення котелень, "Київтеплоенерго" застосував екстрені алгоритми реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в Telegam.

"Зранку без опалення та гарячої води залишилася й Олександрівська клінічна лікарня, де наразі на стаціонарному лікуванні перебувають майже 700 пацієнтів. Зараз тривають роботи з перепідключення центрального теплопункту закладу до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВт. Разом із котельнями в медзаклад доставили дизпаливо та генератори", - повідомив мер Києва.

Він також повідомив, що більшу частину котелень столиці перемикнули на альтернативні джерела електропостачання.