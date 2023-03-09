ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екстрені алгоритми реагування. Київську лікарню під'єднали до модульної котельні

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 березня 2023 17:19
Екстрені алгоритми реагування. Київську лікарню під'єднали до модульної котельні Фото: київську лікарню під'єднали до модульної котельні (facebook.com kyiv.city.council)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 березня, через пошкодження об‘єкта енергетичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки та знеструмлення котелень, "Київтеплоенерго" застосував екстрені алгоритми реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в Telegam.

"Зранку без опалення та гарячої води залишилася й Олександрівська клінічна лікарня, де наразі на стаціонарному лікуванні перебувають майже 700 пацієнтів. Зараз тривають роботи з перепідключення центрального теплопункту закладу до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВт. Разом із котельнями в медзаклад доставили дизпаливо та генератори", - повідомив мер Києва.

Він також повідомив, що більшу частину котелень столиці перемикнули на альтернативні джерела електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні через ракетну атаку росіян 40% будинків Києва залишилось без опалення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях