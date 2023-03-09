ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экстренные алгоритмы реагирования. Киевскую больницу подключили к модульной котельной

Новина українською →
Киев, Четверг 09 марта 2023 17:19
Экстренные алгоритмы реагирования. Киевскую больницу подключили к модульной котельной Фото: киевскую больницу подключили к модульной котельной (facebook.com kyiv.city.council)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 марта, из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетной атаки и обесточивания котельных, "Киевтеплоэнерго" применил экстренные алгоритмы реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegam.

"Утром без отопления и горячей воды осталась и Александровская клиническая больница, где на стационарном лечении находятся почти 700 пациентов. Сейчас продолжаются работы по переподключению центрального теплопункта заведения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо и генераторы" - сообщил мэр Киева.

Он также сообщил, что большую часть котельных столицы переключили на альтернативные источники электроснабжения.

Напомним, сегодня из-за ракетной атаки россиян 40% домов Киева остались без отопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях