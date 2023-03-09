Экстренные алгоритмы реагирования. Киевскую больницу подключили к модульной котельной
Сегодня, 9 марта, из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетной атаки и обесточивания котельных, "Киевтеплоэнерго" применил экстренные алгоритмы реагирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegam.
"Утром без отопления и горячей воды осталась и Александровская клиническая больница, где на стационарном лечении находятся почти 700 пациентов. Сейчас продолжаются работы по переподключению центрального теплопункта заведения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо и генераторы" - сообщил мэр Киева.
Он также сообщил, что большую часть котельных столицы переключили на альтернативные источники электроснабжения.
Напомним, сегодня из-за ракетной атаки россиян 40% домов Киева остались без отопления.
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