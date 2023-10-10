На екстрене засідання ЄС запросили представників Ізраїлю та Палестини

"Я запросив міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я скликаю сьогодні в другій половині дня", - написав він.

Боррель також запросив міністра закордонних справ Ріяда Аль-Малікі виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спершу вони захопили низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС. Згодом Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАСу.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Окремо нагадаємо, що протягом десятиріч Євросоюз виступає найбільшим донором палестинського народу. При цьому вчора єврокомісар Олівер Варгеї заявив, що Єврокомісія призупиняє допомоги Палестині. Втім вже сьогодні у ЄС заявили, що йдеться про перегляд, а не призупинення фіндопомоги палестинцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.