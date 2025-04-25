Екстремальний “мототур” до Польщі: ДБР викрило нову схему виїзду за кордон
Начальник відділу одного з правоохоронних органів Київської області організував незаконний “мототур” до Польщі, однак його схему викрили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київської області. Як виявилось чоловік за 15 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.
Як працювала схема
За даними ДБР, посадовець "працював" у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область.
Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти - на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску.
Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора.
Наразі правоохоронець підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
Виїзд чоловіків за кордон
Під час воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років мають обмеження на виїзд за кордон, проте для деяких категорій передбачені винятки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові правила виїзду за кордон для чоловіків.
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Зауважимо також, що на початку січня поліція повідомила про масштабні обшуки у справах про незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків.
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