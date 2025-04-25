Екстремальний “мототур” до Польщі: ДБР викрило нову схему виїзду за кордон

Начальник відділу одного з правоохоронних органів Київської області організував незаконний “мототур” до Польщі, однак його схему викрили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київської області. Як виявилось чоловік за 15 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.

Як працювала схема

За даними ДБР, посадовець "працював" у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область.

Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти - на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску.

Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора.

Наразі правоохоронець підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.