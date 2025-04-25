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Экстремальный "мототур" в Польшу: ГБР разоблачило новую схему выезда за границу

Украина, Пятница 25 апреля 2025 22:49
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Экстремальный "мототур" в Польшу: ГБР разоблачило новую схему выезда за границу Фото: ГБР разоблачило новую схему выезда за границу (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Начальник отдела одного из правоохранительных органов Киевской области организовал незаконный "мототур" в Польшу, однако его схему разоблачили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику одного из отделов правоохранительного органа Киевской области. Как оказалось мужчина за 15 тысяч долларов организовал незаконную переправку военнообязанного через государственную границу.

Экстремальный &quot;мототур&quot; в Польшу: ГБР разоблачило новую схему выезда за границу

Как работала схема

По данным ГБР, чиновник "работал" в сговоре с сообщниками. Он гарантировал жителю Киева выезд в Польшу через Волынскую область.

Клиента на автомобиле довезли до одного из отелей вблизи границы, а оттуда - на мотоциклах через леса к месту пересечения вне официальных пунктов пропуска.

Однако польские правоохранители задержали беглеца и вернули в Украину, где была оперативно установлена личность организатора.

Сейчас правоохранитель подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, а именно организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Выезд мужчин за границу

Во время военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют ограничения на выезд за границу, однако для некоторых категорий предусмотрены исключения.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых правилах выезда за границу для мужчин.

Читайте также, можно ли отказаться от гражданства Украины во время войны

Заметим также, что в начале января полиция сообщила о масштабных обысках по делам о незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели более 600 одновременных обысков.

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