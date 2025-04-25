Экстремальный "мототур" в Польшу: ГБР разоблачило новую схему выезда за границу

Начальник отдела одного из правоохранительных органов Киевской области организовал незаконный "мототур" в Польшу, однако его схему разоблачили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику одного из отделов правоохранительного органа Киевской области. Как оказалось мужчина за 15 тысяч долларов организовал незаконную переправку военнообязанного через государственную границу.

Как работала схема

По данным ГБР, чиновник "работал" в сговоре с сообщниками. Он гарантировал жителю Киева выезд в Польшу через Волынскую область.

Клиента на автомобиле довезли до одного из отелей вблизи границы, а оттуда - на мотоциклах через леса к месту пересечения вне официальных пунктов пропуска.

Однако польские правоохранители задержали беглеца и вернули в Украину, где была оперативно установлена личность организатора.

Сейчас правоохранитель подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, а именно организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.