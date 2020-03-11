Экстрадиция Левина ускорит расследование дела Гандзюк, - Офис генпрокурора

Экстрадиция Алексея Левина из Болгарии ускорит расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что сегодня компетентные органы Болгарии подписали запрос Офиса генпрокурора об экстрадиции Левина.

"После его фактической передачи украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что соучастников нападения на Гандзюк переведут в Киев. Речь идет о пятерых исполнителях преступления, которые отбывают наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области.

В соответствии с приговором наказание отбывают Сергей Торбин, Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.