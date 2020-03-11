Екстрадиція Левіна прискорить розслідування справи Гандзюк, - Офіс генпрокурора

Екстрадиція Олексія Левіна з Болгарії прискорить розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що сьогодні компетентні органи Болгарії підписали запит Офісу генпрокурора про екстрадицію Левіна.

"Після його фактичної передачі українським правоохоронним органам будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування скоєного злочину та передачі в суд обвинувальних актів щодо його учасників", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, сьогодні Апеляційний суд Бургаса підтвердив рішення першої інстанції про видачу Левіна Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співучасників нападу на Гандзюк переведуть до Києва. Мова йде про п'ятьох виконавців злочину, які відбувають покарання згідно з вироком Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Згідно з вироком відбувають покарання Сергій Торбін, Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Віктор Горбунов.