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МИД Австрии изучает вопрос экстрадиции Фирташа

Новости » Политика    11.07.2019 - 08:46
МИД Австрии изучает вопрос экстрадиции Фирташа
Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

Свою позицию МИД сформирует Минюсту

Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос выдачи США украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает DW

МИД анализирует, соответствует ли экстрадиция олигарха национальным интересам. Отмечается, что вопрос экстрадиции Фирташа сейчас находится в МИД, который сформирует Минюсту свою официальную позицию.

"Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия. Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки. Теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

РБК-Украина писало, что 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили.

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