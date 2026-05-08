Екссуддю Тандира, який збив нацгвардійця, викрили на махінаціях із квартирами

Генпрокурор не назвав ім'я колишнього судді, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Тандира.

Кравченко зазначив, що про підозру повідомили шістьом учасникам злочинного угруповання. Серед них:

колишній голова одного із судів Київської області, який раніше був звинувачений у смертельній ДТП на блокпосту;

керівник підрозділу Державної виконавчої служби Мін'юсту;

два адвокати;

двоє цивільних.

"Учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників - такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлювальні документи, вписуючи підставних "боржників", і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень", - уточнив генпрокурор.

За версією слідства, колишній суддя забезпечував "потрібні" рішення, а посадовець Мін'юсту - відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири. Таким чином право власності на нерухомість переходило до учасників банди або пов'язаних із ними осіб. Після цього квартири перепродували.

"Слідство встановило, що учасники організації заволоділи п'ятьма квартирами в Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему було викрито", - написав Кравченко.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи, зокрема, суддю заарештували без права внести заставу.