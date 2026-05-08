Экс-судью Тандыра, который сбил нацгвардейца, разоблачили на махинациях с квартирами

Генпрокурор не назвал имя бывшего судьи, но, по информации источников РБК-Украина, речь об Алексее Тандыре.

Кравченко отметил, что о подозрении сообщили шестерым участникам преступной группировки. Среди них:

бывший глава одного из судов Киевской области, который ранее был обвинен в смертельном ДТП на блокпосту;

руководитель подразделения Государственной исполнительной службы Минюста;

два адвоката;

двое гражданских.

"Участники схемы выбирали квартиры умерших или длительно отсутствующих владельцев - такие объекты снижали риск быстрого разоблачения. На них изготовляли поддельные правоустанавливающие документы, вписывая подставных "должников", и параллельно составляли фиктивные договоры займа на миллионы гривен", - уточнил генпрокурор.

По версии следствия, бывший судья обеспечивал "нужные" решения, а чиновник Минюста - открытие производств и обращение о взыскании на квартиры. Таким образом право собственности на недвижимость переходило к участникам банды или связанным с ними лицам. После этого квартиры перепродавали.

"Следствие установило, что участники организации завладели пятью квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру не успели присвоить, потому что схема была разоблачена", - написал Кравченко.

Подозреваемым избрали меры пресечения, В частности, судью арестовали без права внести залог.