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Экс-судья Тандыр получил 9 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Киеве

13:02 29.10.2026 Чт
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aimg Татьяна Степанова
Экс-судья Тандыр получил 9 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Киеве Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Бывший судья Макаровского суда Алексей Тандыр приговорен к 9 годам заключения за ДТП на блокпоста в Киеве, в результате которой погиб нацгвардеец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Святошинский райсуд признал Тандыра виновным в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в мае 2023 года, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.

Суд назначил Тандыру девять лет лишения свободы.

Смертельное ДТП на блокпосту

Напомним, трагедия с участием тогдашнего председателя Макаровского райсуда произошла поздно вечером 25 мая 2023 года.

Алексей Тандыр, находясь за рулем Lexus, на большой скорости сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста при въезде в Киев. Военнослужащий погиб на месте от полученных травм.

Следствие сопровождалось скандалами. В частности, эксперты обнаружили, что после задержания судья пытался обмануть следствие, предоставив вместо биологических образцов воду и слюну.

Однако позже официально подтверждено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд арестовал подозреваемого. В январе Тандыру разрешили выйти из СИЗО под залог в размере 20 млн гривен, а в феврале залог уменьшили до 20 млн гривен.

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