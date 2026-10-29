Экс-судья Тандыр получил 9 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Киеве

Бывший судья Макаровского суда Алексей Тандыр приговорен к 9 годам заключения за ДТП на блокпоста в Киеве, в результате которой погиб нацгвардеец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Суд назначил Тандыру девять лет лишения свободы.

Святошинский райсуд признал Тандыра виновным в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в мае 2023 года, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.

Смертельное ДТП на блокпосту

Напомним, трагедия с участием тогдашнего председателя Макаровского райсуда произошла поздно вечером 25 мая 2023 года.

Алексей Тандыр, находясь за рулем Lexus, на большой скорости сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста при въезде в Киев. Военнослужащий погиб на месте от полученных травм.

Следствие сопровождалось скандалами. В частности, эксперты обнаружили, что после задержания судья пытался обмануть следствие, предоставив вместо биологических образцов воду и слюну.

Однако позже официально подтверждено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд арестовал подозреваемого. В январе Тандыру разрешили выйти из СИЗО под залог в размере 20 млн гривен, а в феврале залог уменьшили до 20 млн гривен.