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Екссудді Апеляційного суду Луганської області повідомлено про підозру

Фото: екссуддя Луганської області підозрюється у держзраді (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Екссудді Апеляційного суду Луганської області повідомлено про підозру у держзраді. Діюча суддя Апеляційного суду Луганської області у 2014 році зрадила присязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Їй інкриміновано державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

За даними слідства, у 2014 році діюча суддя Апеляційного суду Луганської області почала співпрацювати з представниками окупаційної влади та зрадила присязі. Вона зайняла посаду так званого "керівника адміністрації голови ЛНР".

З грудня 2022 року підозрювана стала "сенатором від ЛНР" у раді федерації федерального зібрання Російської Федерації.

 
Фото: екссудді Апеляційного суду Луганської області повідомлено про підозру (gp.gov.ua)

Підозрювана бере участь у підготовці законопроєктів, спрямованих на посилення впливу окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. Систематично підтримує російський окупаційний режим у пропагандистських ЗМІ.

Раніше ми писали, що в Україні засудили до 15 років в'язниці бойовиків. які воювали у складі "Вагнера" та штурмували позиції ЗСУ на Донбасі.

Також вчора 11 жовтня судді обирали запобіжний захід проросійському депутату Нестору Шуфричу.

СБУ спіймала диверсанта, який готував підрив АЗС у Харкові. У нього вже було три таких злочини.

 

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