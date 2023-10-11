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Готував підрив АЗС з численними жертвами. В Харкові затримали "на гарячому" диверсанта

Середа 11 жовтня 2023 13:24
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Готував підрив АЗС з численними жертвами. В Харкові затримали "на гарячому" диверсанта Фото: Готував підрив АЗС з численними жертвами . В Харкові затримали "на гарячому" диверсанта (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові викрили 54-річного диверсанта, який готував підрив АЗС з численними жертвами. Зрадника затримали "на гарячому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Як пише Клименко, затриманий причетний до щонайменше трьох таких злочинів. Зрадник активно спілкувався з представниками російських спецслужб й виконував завдання терористів.

"Інформація про підриви на АЗС у Харкові почала надходити з березня 2023 року. Зафіксовано два таких випадки. У серпні цього року невідомий підірвав ще й залізну колію, пошкодивши полотно. Зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої", - пише міністр.

Наприкінці вересня диверсант намагався підірвати ще один об’єкт, втім, правоохоронці вчасно знешкодили вибухову закладку. Вчора, 10 жовтня, зрадника затримали під час спроби підірвати АЗС у Харкові.

Що кажуть в СБУ

Згідно з даними Служби безпеки України, зрадник, згідно з вказівкою терористів, готував підрив двох автозаправних станцій у Харкові та в інших регіонах України.

Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів регіону.

Фото: Готував підрив АЗС з численними жертвами. В Харкові затримали "на гарячому" диверсанта (t.me/SBUkr)

"Відповідно до задуму російської воєнної розвідки підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах", - пише пресслужба.

Диверсанта було затримано "на гарячому" під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній з АЗС. Під час затримання було одразу деактивовано вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Фото: Готував підрив АЗС з численними жертвами. В Харкові затримали "на гарячому" диверсанта (t.me/SBUkr)

"Також викрито факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій в Харківській області. Серед них - підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях", - додає СБУ.

Диверсантом виявився колишній співробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Після початку повномасштабного вторгнення терористів зрадника завербували представники розвідки терористів.

Під час обшуків виявлено:

  • майже 5 кг пластиду;
  • детонатори;
  • годинниковий механізм до вибухівки;
  • 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5;
  • револьвер;
  • майже 900 тисяч готівки у гривневому еквіваленті.

Що йому загрожує?

Диверсанту повідомили про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом викрила зрадників, які навели російський "Іскандер" на село Гроза у Харківській області.

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