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Экссудье Апелляционного суда Луганской области сообщено о подозрении

Фото: экссудья Луганской области подозревается в госизмене (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Экссудье Апелляционного суда Луганской области уведомлено о подозрении в госизмене. Действующая судья Апелляционного суда Луганской области в 2014 году изменила присяге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Ей инкриминированы государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти.

По данным следствия, в 2014 году действующая судья Апелляционного суда Луганской области начала сотрудничать с представителями оккупационных властей и предала присяге. Она заняла должность так называемого "руководителя администрации главы ЛНР".

С декабря 2022 г. подозреваемая стала "сенатором от ЛНР" в совете федерации федерального собрания Российской Федерации.

 
Фото: экссудьи Апелляционного суда Луганской области сообщены о подозрении (gp.gov.ua)

Подозреваемая участвует в подготовке законопроектов, направленных на усиление влияния оккупационной администрации РФ на временно оккупированную территорию Луганcкой области. Систематически поддерживает российский оккупационный режим в пропагандистских СМИ.

Ранее мы писали, что в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы боевиков. которые воевали в составе "Вагнера" и штурмовали позиции ВСУ на Донбассе.

Также вчера 11 октября судьи избирали меру пресечения пророссийскому депутату Нестору Шуфричу.

СБУ поймала диверсанта, готовившего подрыв АЗС в Харькове . У него уже было три таких преступления.

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