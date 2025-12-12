За даними джерел, Ланза та його фірма взяли участь у координації угоди та продовженні терміну продажу від Міністерства фінансів США.

Тепер кінцевий термін продажу неросійських активів "Лукойлу" встановлено на 17 січня 2026 року. Американський банк Xtellus Partners наразі є провідним претендентом на ці активи.

Міжнародний підрозділ "Лукойлу", що базується в Австрії, володіє нафтопереробними заводами, нафтовими родовищами та понад 2000 автозаправними станціями по всьому світу, включно з понад 200 у США.

Оскільки робота Ланзи не пов’язана з політичною діяльністю в інтересах іноземної держави, він не потребує реєстрації як іноземний агент.

Ланза також здійснює лобістську діяльність для великих компаній зі списку Fortune 500, серед яких Bank of America та Qualcomm. Сам він та представники Mercury і "Лукойлу" відмовилися від коментарів.

Браян Ланза був старшим радником Дональда Трампа під час президентської кампанії 2024 року. Його робота з "Лукойлом" викликає суспільний інтерес через санкційний статус компанії та масштаб її міжнародних активів.

Санкції США проти "Лукойлу" були введені після агресії Росії та стосуються глобальних активів компанії.

Відтермінування термінів продажу та консультації Ланзи дозволяють компанії продовжити операції за кордоном, зокрема в США та Європі.

Одіозні заяви про Україну

, що адміністрація президента США зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій, окупованих Росією.

У статусі радника Дональда Трампа Ланза заявляв

Він називав повернення Криму "нереалістичним" і підкреслив, що пріоритетом США є припинення війни та збереження життів, а не політична перемога.

Пізніше представник Трампа заявив, що Ланза не виступав від імені президента.