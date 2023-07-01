Експрезиденту Бразилії Болсонару заборонили балотуватися до 2030 року

Голоси "за" віддали п'ятеро з семи суддів. Вони звинуватили Болсонару у зловживанні своїми повноваженнями та поширенні "аморальної та жахливої" брехні під час та після минулих виборів, на яких перемогу здобув його опонент Лула де Сілва.

Рішення заборонити Болсонару балотуватися на державні посади було засноване на його спірному рішенні викликати іноземних послів у свою офіційну резиденцію в липні минулого року, за 11 тижнів до першого туру виборів.

На зустрічі Болсонару висунув необґрунтовані претензії до системи електронного голосування у Бразилії, які викликали громадський резонанс. Це один з суддів кваліфікував як вмотивовану дезінформацію.

Крім цього, поліція продовжує розслідувати заворушення, які сталися 8 січня, коли прихильники Болсонару увірвались в парламент країни. Також йому загрожує кримінальне розслідування щодо підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу та намагання заволодіти коштовностями, подарованими урядом Саудівської Аравії.

Конфлікт Болсонару з новою владою

В жовтні 2022 року в Бразилії відбулись президентські вибори, на яких Болсонару програв, а де Сілва - виграв, обійшовши суперника на 1,7%. Пізніше колишній президент оскаржив результати виборів, заявивши, що виборча система працювала некоректно.

За такі заяви де Сілва подав в суд на Болсонару з вимогою заборонити йому балотуватися на державні посади. Пізніше, 8 січня 2023 року прихильники Болсонару, які підтримували його слова про фалсифікацію виборів, напали на парламент, розбивши там вікна та двері. За це Болсонару потрапив під слідство, однак пізніше він втік з країни до США, звідки повернувся вже навесні.

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