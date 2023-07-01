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Экс-президенту Бразилии Болсонару запретили баллотироваться до 2030 года

Фото: экспрезидент Бразилии Жаир Болсонару (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Судьи Высшей избирательной комиссии Бразилии проголосовали за лишение бывшего президента страны Жаира Болсонара права баллотироваться на государственные должности до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Голоса "за" отдали пятеро из семи судей. Они обвинили Болсонару в злоупотреблении своими полномочиями и распространении "аморальной и ужасающей" лжи во время и после прошлых выборов, на которых победил его оппонент Лула де Силва.

Решение запретить Болсонару баллотироваться на государственные должности было основано на его спорном решении вызвать иностранных послов в свою официальную резиденцию в июле прошлого года, за 11 недель до первого тура выборов.

На встрече Болсонару выдвинул необоснованные претензии к системе электронного голосования в Бразилии, вызвавшие общественный резонанс. Это один из судей квалифицировал как мотивированную дезинформацию.

Кроме этого, полиция продолжает расследовать беспорядки, произошедшие 8 января, когда сторонники Болсонару ворвались в парламент страны. Также ему грозит уголовное расследование по подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и попытке завладеть драгоценностями, подаренными правительством Саудовской Аравии.

Конфликт Болсонару с новой властью

В октябре 2022 года в Бразилии состоялись президентские выборы, на которых Болсонару проиграл, а де Силва выиграл, обойдя соперника на 1,7%. Позже бывший президент оспорил результаты выборов, заявив, что избирательная система работала некорректно.

За такие заявления де Силва подал в суд Болсонару с требованием запретить ему баллотироваться на государственные должности. Позже, 8 января 2023 года сторонники Болсонару, поддерживавшие его слова о фалсификации выборов, напали на парламент, разбив там окна и двери.За это Болсонару попал под следствие, однако позже он скрылся из страны в США, откуда вернулся уже весной.

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Бразилия