Експрем'єр Норвегії ледве не вкоротив собі віку через справу Епштейна
Експрем'єр-міністр Норвегії Турбйорн Ягланд нібито намагався скоїти самогубство через справу Джеффрі Епштейна. Приблизно тиждень тому його нібито ушпиталили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання iNyheter.
Читайте також: Скандал навколо принца Ендрю: уряд Британії готує новий закон
За інформацією джерела, адвокат Ягланда та преса домовилися не розголошувати інцидент. Загалом стан Ягланда оцінюється як важкий. Де саме він проходить лікування, не розголошується.
12 лютого Ягланду висунули обвинувачення у грубій корупції, пов’язаній із його контактами з Джеффрі Епштейн. Того ж дня поліція провела обшуки в його нерухомості, зокрема в квартирі в Осло та будинку в Рісері.
У межах розслідування норвезький орган фінансових розслідувань звернувся до Ради Європи з проханням зняти з Ягланда імунітет. Його було скасовано за день до проведення обшуків.
Як Ягланд пов'язаний з Епштейном?
За даними слідства, стало відомо, що Ягланд і члени його родини неодноразово користувалися апартаментами Епштейна в Парижі та Нью-Йорку в період з 2011 по 2018 рік, а також зупинялися на його віллі у Флориді.
Також стверджується, що Епштейн оплачував транспортні витрати для шести дорослих під час однієї з поїздок, а Ягланд прийняв пропозицію покриття витрат на іншу подорож до Карибського регіону, яка в підсумку не відбулася.
Окрім цього, слідство вказує, що Ягланд звертався до Епштейна щодо допомоги з банківським кредитом, однак факт надання такої допомоги не підтверджений.
Після виходу матеріалу генеральна секретарка Норвезької асоціації редакторів Рейдун Ч'єллінг Нюбе заявила, що жодної домовленості з адвокатом Ягланда про замовчування інформації не було.
За її словами, редакторам надали довідкові дані виключно для оцінки ситуації з погляду медіаетики, а оприлюднена ЗМІ версія нібито не відповідає реальності.
Скандал навколо Джеффрі Епштейна: коротко
Скандал навколо відомого фінансиста Джеффрі Епштейна став одним із найгучніших у США та світі. Все через велетенські масштаби сексуальної експлуатації неповнолітніх та зв’язки фігуранта з впливовими політиками, бізнесменами та знаменитостями.
Зокрема в США 16 лютого генеральний прокурор країни Пем Бонді оприлюднила повний перелік відомих людей і публічних діячів, чиї імена згадуються в документах у справі Джеффрі Епштейна.
Серед фігурантів списку - колишній президент США Дональд Трамп, Барак та Мішель Обама, принц Гаррі, Білл Гейтс, Вуді Аллен, Кім Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг та Брюс Спрінгстін.
Також разом з іншими документами опубліковані електронні листи з нової частини архіву Джеффрі Епштейна свідчать про те, що фінансист упродовж кількох років робив спроби домогтися особистої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.
Якщо в США документи майже не призвели до скандалів, то у Європі була інша ситуація. Тако, низка політичних скандалів струсонула Британію, один з принців втратив право на титул. Також почалися розслідування у Франції та Норвегії.