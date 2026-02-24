Експрем'єр Норвегії ледве не вкоротив собі віку через справу Епштейна

За інформацією джерела, адвокат Ягланда та преса домовилися не розголошувати інцидент. Загалом стан Ягланда оцінюється як важкий. Де саме він проходить лікування, не розголошується.

12 лютого Ягланду висунули обвинувачення у грубій корупції, пов’язаній із його контактами з Джеффрі Епштейн. Того ж дня поліція провела обшуки в його нерухомості, зокрема в квартирі в Осло та будинку в Рісері.

У межах розслідування норвезький орган фінансових розслідувань звернувся до Ради Європи з проханням зняти з Ягланда імунітет. Його було скасовано за день до проведення обшуків.

Як Ягланд пов'язаний з Епштейном?

За даними слідства, стало відомо, що Ягланд і члени його родини неодноразово користувалися апартаментами Епштейна в Парижі та Нью-Йорку в період з 2011 по 2018 рік, а також зупинялися на його віллі у Флориді.

Також стверджується, що Епштейн оплачував транспортні витрати для шести дорослих під час однієї з поїздок, а Ягланд прийняв пропозицію покриття витрат на іншу подорож до Карибського регіону, яка в підсумку не відбулася.

Окрім цього, слідство вказує, що Ягланд звертався до Епштейна щодо допомоги з банківським кредитом, однак факт надання такої допомоги не підтверджений.

Після виходу матеріалу генеральна секретарка Норвезької асоціації редакторів Рейдун Ч'єллінг Нюбе заявила, що жодної домовленості з адвокатом Ягланда про замовчування інформації не було.

За її словами, редакторам надали довідкові дані виключно для оцінки ситуації з погляду медіаетики, а оприлюднена ЗМІ версія нібито не відповідає реальності.