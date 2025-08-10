Експрем'єр Чаду отримав 20 років в'язниці: що відомо про гучну справу в Африці

Як пише видання, Масру дали 20 років в'язниці за звинуваченнями, що включають підбурювання до ненависті і заколоту, а також співучасть у вбивстві. Звинувачення були представлені після смертельного зіткнення між пастухами і фермерами в травні.

Крім 20 років ув'язнення, колишнього прем'єра оштрафували майже на 1,8 млн доларів. Перш ніж покинув зал суду, Масру звернувся до своїх прихильників із закликом бути стійкими.

Крім того, після суду політик заявив, що подасть апеляцію на вирок.