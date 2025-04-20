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У Тунісі засудили до тюремного ув'язнення десятки людей за держзраду

Неділя 20 квітня 2025 01:10
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У Тунісі засудили до тюремного ув'язнення десятки людей за держзраду Фото:
Автор: Едуард Ткач

Суд у Тунісі засудив до тюремного ув'язнення понад 40 осіб, обвинувачених у "змові проти безпеки держави". Серед них колишні політики, журналісти та ексголова Центрального банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише ЗМІ, з близько 40 осіб частина перебуває під вартою, а деякі в бігах або ж постали перед судом заочно. Їм призначено від 13 до 66 років позбавлення волі. Причиною цього стало посилення президентом Кайсом Саїдом безпрецедентних репресій проти інакомислячих.

Рішення, ухвалене пізно ввечері в п'ятницю, ґрунтувалося на звинуваченнях, пов'язаних зі змовою проти внутрішньої і зовнішньої безпеки держави, створенням терористичних організацій та приєднанням до них, а також спробою "підмінити державні інститути або підбурювати мешканців до зброї один проти одного, серед інших звинувачень, пов'язаних із тероризмом.

Воно набуває чинності негайно щодо тих, кого судять заочно, хто у вигнанні, і тих, хто залишився в Тунісі. Принаймні шість із засуджених перебували в попередньому ув'язненні протягом року, але навіть їм було наказано стежити за судовими розглядами онлайн, а не з'являтися до суду.

У звіті агентства TAP із посиланням на представника антитерористичного суду не повідомляється, які саме вироки було винесено кожному з обвинувачених. Однак відомо, що них є відомі політики та бізнесмени - наприклад, Газі Чауаші (співзасновник світської партії "Демократична течія"), Абдельхамід аль-Джелассі з поміркованої ісламістської партії "Ен-Нахда", бізнесмен і лобіст Камаль Ельтаїф.

Інцидент у Тунісі

Нагадаємо, що ще 2021 року невідомий у Тунісі намагався штурмувати та захопити будівлю МВС. Однак під час переслідування, правоохоронці вистрілили в нього.

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