У Тунісі засудили до тюремного ув'язнення десятки людей за держзраду

Як пише ЗМІ, з близько 40 осіб частина перебуває під вартою, а деякі в бігах або ж постали перед судом заочно. Їм призначено від 13 до 66 років позбавлення волі. Причиною цього стало посилення президентом Кайсом Саїдом безпрецедентних репресій проти інакомислячих.



Рішення, ухвалене пізно ввечері в п'ятницю, ґрунтувалося на звинуваченнях, пов'язаних зі змовою проти внутрішньої і зовнішньої безпеки держави, створенням терористичних організацій та приєднанням до них, а також спробою "підмінити державні інститути або підбурювати мешканців до зброї один проти одного, серед інших звинувачень, пов'язаних із тероризмом.



Воно набуває чинності негайно щодо тих, кого судять заочно, хто у вигнанні, і тих, хто залишився в Тунісі. Принаймні шість із засуджених перебували в попередньому ув'язненні протягом року, але навіть їм було наказано стежити за судовими розглядами онлайн, а не з'являтися до суду.

У звіті агентства TAP із посиланням на представника антитерористичного суду не повідомляється, які саме вироки було винесено кожному з обвинувачених. Однак відомо, що них є відомі політики та бізнесмени - наприклад, Газі Чауаші (співзасновник світської партії "Демократична течія"), Абдельхамід аль-Джелассі з поміркованої ісламістської партії "Ен-Нахда", бізнесмен і лобіст Камаль Ельтаїф.