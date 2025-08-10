Экс-премьер Чада получил 20 лет тюрьмы: что известно о громком деле в Африке

Что предшествовало

Отметим, что в мае в регионе Западный Логон (юго-запад Чада) произошло смертельное столкновение между пастухами и фермерами, в котором погибли 35 человек и еще 6 были ранены.

Власти обвинили Масру и 67 его сторонников (в основном из его этнической группы нгамбае) в том, что они организовали или подстрекали это столкновение, также в мятеже, подстрекательстве к ненависти и соучастии в убийстве.

Сам чиновник все отрицает и считает процесс политически мотивированным.

Также отметим, что Масра был премьером всего несколько месяцев в 2024 году, а затем стал резким критиком президента Махамата Деби, который пришёл к власти после гибели своего отца, правившего 30 лет. Также чиновник также выступал против президентских выборов этого года, на которых победил Деби.

Другие инциденты

Напомним, в апреле суд в Тунисе приговорил к тюремному заключению более 49 человек, которых обвинили в "заговоре против безопасности государства".

Среди них бывшие политики, журналисты и бывший глава Центрального банка.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина.