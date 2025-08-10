RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Экс-премьер Чада получил 20 лет тюрьмы: что известно о громком деле в Африке

Фото: сам чиновник все обвинения отвергает (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу уголовный суд Чада приговорил бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиции Саксесса Масру к 20 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, Масру дали 20 лет тюрьмы по обвинениям, включающим подстрекательство к ненависти и мятежу, а также соучастие в убийстве. Обвинения были представлены после смертельного столкновения между пастухами и фермерами в мае.

Помимо 20 лет заключения, бывшего премьера оштрафовали почти на 1,8 млн долларов. Прежде чем покинул зал суда, Масру обратился к своим сторонникам с призывом быть стойкими.

Кроме того, после суда политик заявил, что подаст апелляцию на приговор.

Что предшествовало

Отметим, что в мае в регионе Западный Логон (юго-запад Чада) произошло смертельное столкновение между пастухами и фермерами, в котором погибли 35 человек и еще 6 были ранены.

Власти обвинили Масру и 67 его сторонников (в основном из его этнической группы нгамбае) в том, что они организовали или подстрекали это столкновение, также в мятеже, подстрекательстве к ненависти и соучастии в убийстве.

Сам чиновник все отрицает и считает процесс политически мотивированным.

Также отметим, что Масра был премьером всего несколько месяцев в 2024 году, а затем стал резким критиком президента Махамата Деби, который пришёл к власти после гибели своего отца, правившего 30 лет. Также чиновник также выступал против президентских выборов этого года, на которых победил Деби.

Другие инциденты

Напомним, в апреле суд в Тунисе приговорил к тюремному заключению более 49 человек, которых обвинили в "заговоре против безопасности государства".

Среди них бывшие политики, журналисты и бывший глава Центрального банка.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чад