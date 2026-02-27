Експрем'єр Британії Сунак отримав посаду при Зеленському

Згідно з даними видання, експрем'єр обійняв посаду радника в складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення при президенті України. Ця посада не оплачується.

Зазначимо, поінформоване джерело РБК-Україна підтвердило, що Сунак допомагатиме Зеленському в рамках групи з залучення іноземних інвестицій. Він працюватиме разом з Оксаною Маркаровою та Христею Фріланд, яких Зеленський раніше призначив своїми радницями.

Сам Сунак заявив, що для нього "було честю" підтримувати Україну, коли він був прем'єром. Він зазначив, що високо оцінює лідерство Зеленського над українським народом.

"Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка... Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна може стати однією з найдинамічніших економік Європи", - сказав він.

Видання пише, що Сунак 27 лютого взяв участь в першому засіданні Ради. Окрім нього, там були президент Світового банку Аджай Банга та президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, і представники Siemens, BlackRock, Citigroup та ArcelorMittal.

При цьому Сунак залишається членом парламенту Британії від Річмонда та Норталлертона та консультантом для Goldman Sachs, Microsoft і розробника штучного інтелекту, Anthropic.