Экс-премьер Британии Сунак получил должность при Зеленском

Согласно данным издания, экс-премьер занял должность советника в составе Международного консультативного совета по экономическому обновлению при президенте Украины. Эта должность не оплачивается.

Отметим,информированный источник РБК-Украина подтвердил, что Сунак будет помогать Зеленскому в рамках группы по привлечению иностранных инвестиций. Он будет работать вместе с Оксаной Маркаровой и Христей Фриланд, которых Зеленский ранее назначил своими советницами.

Сам Сунак заявил, что для него "было честью" поддерживать Украину, когда он был премьером. Он отметил, что высоко оценивает лидерство Зеленского над украинским народом.

"Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика... Поэтому я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина может стать одной из самых динамичных экономик Европы", - сказал он.

Издание пишет, что Сунак 27 февраля принял участие в первом заседании Совета. Кроме него, там были президент Всемирного банка Аджай Банга и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, и представители Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

При этом Сунак остается членом парламента Британии от Ричмонда и Норталлертона и консультантом для Goldman Sachs, Microsoft и разработчика искусственного интеллекта, Anthropic.