Экс-премьер Британии Сунак получил должность при Зеленском

Бывший премьер Великобритании Риши Сунак станет советником президента Украины Владимира Зеленского. Он будет консультировать Украину по вопросам экономического восстановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Independent.
Согласно данным издания, экс-премьер занял должность советника в составе Международного консультативного совета по экономическому обновлению при президенте Украины. Эта должность не оплачивается.
Отметим,информированный источник РБК-Украина подтвердил, что Сунак будет помогать Зеленскому в рамках группы по привлечению иностранных инвестиций. Он будет работать вместе с Оксаной Маркаровой и Христей Фриланд, которых Зеленский ранее назначил своими советницами.
Сам Сунак заявил, что для него "было честью" поддерживать Украину, когда он был премьером. Он отметил, что высоко оценивает лидерство Зеленского над украинским народом.
"Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика... Поэтому я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина может стать одной из самых динамичных экономик Европы", - сказал он.
Издание пишет, что Сунак 27 февраля принял участие в первом заседании Совета. Кроме него, там были президент Всемирного банка Аджай Банга и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, и представители Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.
При этом Сунак остается членом парламента Британии от Ричмонда и Норталлертона и консультантом для Goldman Sachs, Microsoft и разработчика искусственного интеллекта, Anthropic.
Напомним, что 5 декабря 2025 года Зеленский назначил экс-министра Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития.
Христя Фриланд - писательница, журналистка и политический деятель. Занимала должность заместителя премьер-министра Канады с 20 ноября 2019, министра финансов Канады с 18 августа 2020 до 16 декабря 2024 года.
До этого, 30 ноября, Зеленский назначил бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. С 2021 по 2025 год Оксана Маркарова была послом Украины в США. В 2018-2020 годах занимала должность министра финансов.