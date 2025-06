Експосол США в Україні балотуватиметься до Конгресу, щоб "протистояти Трампу"

"Я присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Тепер моя наступна місія - боротися за правильні речі тут, вдома", - заявила Брінк.

Вона зазначила, що балотуватиметься від 7-го округу штату Мічиган, бо "настав час поставити сім'ї Мічигану на перше місце та дати відсіч".

7-й округ Мічигану вважається конкурентним, з невеликою перевагою республіканців.

Наступні вибори для представника від 7-го округу Мічигану відбудуться в листопаді 2026 року.

I’ve dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. It’s why we stood up to Putin and why I spoke out against Trump.



My next mission: fighting for what’s right here at home. I’m running for #MI07 because it's time to put Michigan families first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ