Експосол США в Україні балотуватиметься до Конгресу, щоб "протистояти Трампу"

Колишній посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила, що має намір балотуватися до Конгресу від 7-го округу штату Мічиган. Вона хоче протистояти американському президенту Дональду Трампу.

Як передає РБК-Україна , про це Брінк повідомила у соцмережі Х .

Наступні вибори для представника від 7-го округу Мічигану відбудуться в листопаді 2026 року.

Вона зазначила, що балотуватиметься від 7-го округу штату Мічиган, бо "настав час поставити сім'ї Мічигану на перше місце та дати відсіч".

"Я присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Тепер моя наступна місія - боротися за правильні речі тут, вдома", - заявила Брінк.

Відставка Брінк

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку. Однак тоді причини такого рішення були невідомі.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Брінк пішла з посади посла через посилення розбіжностей у політиці з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Згодом Брінк пояснила причину своєї відставки. За її словами, причиною стала "неможливість добросовісно виконувати державну політику" американського президента Дональда Трампа. Зокрема, через його тиск на Україну, а не на Росію.

Додамо, на початку квітня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Тоді балістична ракета з касетною бойовою частиною вибухнула в повітрі біля дитячого майданчика. Через таку атаку загинули дев'ятеро дітей, також діти були серед постраждалих.

Тодішня посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувавши на цю трагедію в соцмережі X не згадала про причетність Росії до атаки. Вона вказала, що "такий удар - черговий доказ, чому війну потрібно припинити".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його "неприємно здивувала" реакція Брінк на удар по Кривому Рогу. Він назвав таку реакцію слабкою.

Уже наступного дня Брінк знову відреагувала на терористичний удар по Кривому Рогу, уточнивши, що в ньому винна Росія.

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