UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Експосол Брінк розповіла, як Трамп "підставив" посольство США в Україні

21:33 21.05.2026 Чт
2 хв
Дипломат стверджує, що президент США поставив під загрозу життя дипломатів
aimg Іван Носальський
Фото: Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні у 2025 році стало несподіванкою для американського посольства в Києві. Вашингтон ігнорував своїх же дипломатів.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявила колишній посол США в Україні Бріджит Брінк.

Читайте також: Екс-посол США в Україні назвала причину своєї відставки: до чого тут Трамп

Як нагадала дипломат, у березні 2025 року адміністрація Трампа ставила на паузу всю військову допомогу Україні, зокрема й ракети для систем ППО, які допомагали захищати не тільки українців, а й співробітників американського посольства.

"У мене на місці було 1000 осіб, усі - цивільні. І нас захищали українці, використовуючи американське та інше обладнання", - сказала вона.

Брінк підкреслила, що припинення військової допомоги Україні відбулося без попередження.

"Коли ми намагалися з'ясувати, чому її зупинили, ми не отримали відповіді", - зазначила вона.

При цьому дипломат зверталася до Пентагону, Держдепартаменту і Білого дому та "скрізь, куди тільки могла", "тому що нас турбувало, що це означає не тільки для українців, а й для нашої власної безпеки".

За її словами, співробітники посольства працювали за лаштунками, намагаючись переконати адміністрацію Трампа відновити допомогу, на що та погодилася 11 березня. Але офіційної відповіді від адміністрації Трампа про причини припинення допомоги так і не надійшло.

Останньою краплею, як наголосила Брінк, стала політика Трампа "умиротворення" щодо України - прагнення до тісніших зв'язків із російським диктатором Володимиром Путіним за одночасного покладення провини за російську агресію на Україну.

Варто зауважити, що Брінк на посаду посла США в Україні було призначено ще під час президентства Джо Байдена. Вона є демократом.

Звільнення Брінк

Нагадаємо, у квітні 2025 року Бріджит Брінк пішла у відставку з посади посла США в Україні.

Замість Брінк тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Джулі Девіс.

28 квітня стало відомо, що Девіс також йде у відставку через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївСполучені Штати АмерикиДональд ТрампДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні