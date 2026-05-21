Експосол Брінк розповіла, як Трамп "підставив" посольство США в Україні

Як нагадала дипломат, у березні 2025 року адміністрація Трампа ставила на паузу всю військову допомогу Україні, зокрема й ракети для систем ППО, які допомагали захищати не тільки українців, а й співробітників американського посольства.

"У мене на місці було 1000 осіб, усі - цивільні. І нас захищали українці, використовуючи американське та інше обладнання", - сказала вона.

Брінк підкреслила, що припинення військової допомоги Україні відбулося без попередження.

"Коли ми намагалися з'ясувати, чому її зупинили, ми не отримали відповіді", - зазначила вона.

При цьому дипломат зверталася до Пентагону, Держдепартаменту і Білого дому та "скрізь, куди тільки могла", "тому що нас турбувало, що це означає не тільки для українців, а й для нашої власної безпеки".

За її словами, співробітники посольства працювали за лаштунками, намагаючись переконати адміністрацію Трампа відновити допомогу, на що та погодилася 11 березня. Але офіційної відповіді від адміністрації Трампа про причини припинення допомоги так і не надійшло.

Останньою краплею, як наголосила Брінк, стала політика Трампа "умиротворення" щодо України - прагнення до тісніших зв'язків із російським диктатором Володимиром Путіним за одночасного покладення провини за російську агресію на Україну.

Варто зауважити, що Брінк на посаду посла США в Україні було призначено ще під час президентства Джо Байдена. Вона є демократом.