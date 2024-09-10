Експосадовець Куп’янської міськради та жителька Херсону були затримані за співпрацю з ворогом

Правоохоронці затримали двох зрадників, які під час окупації Херсону та Куп'янську допомагали російським загарбникам. Одним із них виявився експосадовець Куп'янської міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Слідством було встановлено, що колишній посадовець Куп’янської міськради після захоплення громади добровільно пішов працювати до місцевої окупаційної адміністрації Росії. Загарбники призначили його "головним спеціалістом відділу будівництва".

Зазначається, що на цій "посаді" під час окупації РФ колаборант займався реконструкцією зруйнованих ворогом будівель для їх подальшої передачі на потреби російських загарбників.

"Насамперед на таких об’єктах ворог "розквартировував" особовий склад окупаційних угруповань Росії та облаштовував їхні склади з боєприпасами", - йдеться у повідомленні СБУ.

Після звільнення громади від російських загарбників зловмисник втік до Харкова. Там він переховувався як "переселенець". Однак правоохоронці його знайшли та затримали в орендованій квартирі.

Також СБУ заарештували жительку Херсона, яка після окупації росіянами обласного центру працевлаштувалася до російського "виборчкому".

Повідомляється, що жінка була членом так званих "мобільних груп голосування". Вони обходили помешкання місцевих жителів та агітували їх підтримувати незаконний російський "референдум".

Слідством було встановлено, що колаборантка вимагала від людей поставити підпис у так званих "бюлетенях щодо приєднання" регіону до складу РФ.

Після звільнення Херсону зловмисниця залишилася у місті, де намагалася уникнути правосуддя та ховалася від слідства. Однак її було затримано.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1. Наразі їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.