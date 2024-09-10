Экс-чиновник Купянского горсовета и жительница Херсона были задержаны за сотрудничество с врагом

Правоохранители задержали двух предателей, которые во время оккупации Херсона и Купянска помогали российским захватчикам. Одним из них оказался экс-чиновник Купянского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Следствием было установлено, что бывший чиновник Купянского горсовета после захвата общины добровольно пошел работать в местную оккупационную администрацию России. Захватчики назначили его "главным специалистом отдела строительства".

Отмечается, что на этой "должности" во время оккупации РФ коллаборант занимался реконструкцией разрушенных врагом построек для их дальнейшей передачи на нужды российских захватчиков.

"Прежде всего, на таких объектах враг "расквартировал" личный состав оккупационных группировок России и обустраивал их склады с боеприпасами", - говорится в сообщении СБУ.

После освобождения общины от российских захватчиков злоумышленник прятался в Харькове. Там он скрывался как "переселенец". Однако правоохранители его нашли и задержали в съемной квартире.

Также СБУ арестовали жительницу Херсона, которая после оккупации россиянами областного центра трудоустроилась в российский "избирком".

Сообщается, что женщина являлась членом так называемых "мобильных групп голосования". Они обходили жилье местных жителей и агитировали их поддерживать незаконный российский "референдум".

Следствием было установлено, что коллаборантка требовала от людей поставить подпись в так называемых "бюллетенях по присоединению" региона к составу РФ.

После освобождения Херсона злоумышленница осталась в городе, где пыталась избежать правосудия и скрывалась от следствия. Однако она была задержана.

Обоим фигурантам доложено о подозрении в коллаборационной деятельности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1. Пока им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.