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Проводили фейкові референдуми РФ в Україні: СБУ викрила ще двох колаборанток

Україна, Середа 28 серпня 2024 13:19
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Проводили фейкові референдуми РФ в Україні: СБУ викрила ще двох колаборанток Фото: СБУ затримала двох колаборанток (ілюстративне фото facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці викрили ще двох колаборанток, які на початку повномасштабної війни співпрацювали з РФ у Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначає відомство, обидві зловмисниці займалися підготовкою російських псевдореферендумів щодо "приєднання" східного та південного регіонів України до складу Росії.

Відомо, що однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини.

"Після захоплення Бериславського району жінка влаштувалася до окупаційного "виборчкому", який рашисти обладнали на території громади. Там вона займалася "бюлетенями" і у супроводі військових РФ обходила двори, де збирала "голоси", - інформують в СБУ.

У разі відмови поставити підпис на підтримку Кремля, жінка погрожувала переслідуванням з боку окупантів.

Після звільнення правобережжя регіону колаборантка втекла на Хмельниччину, де переховувалася від правосуддя під виглядом переселенки. Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру. Затримана знаходиться під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Колаборантка у Харківській області

Інша фігурантка - секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківської області. Під час тимчасової окупації громади вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Там вона збирала паспортні дані односельчан, щоб потім використати їх для проведення фейкового плебісциту на захопленій тоді частині території регіону.

Після деокупації селища фігурантка намагалася "залягти на дно", але правоохоронці встановили її місцезнаходження та повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

СБУ полює на колаборантів

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що СБУ затримала колаборантку, яка підтримала росіян під час окупації Херсону. Раніше вона працювала секретаркою одного з відділів міського суду.

Також РБК-Україна писало про те, що у Харкові нещодавно затримали зрадника, який співпрацював з РФ на початку повномасштабної війни та допомагав загарбникам "зомбувати" жителів Куп’янська.

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