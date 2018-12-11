Експортерам у листопаді повернули рекордну суму ПДВ

Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

З початку 2018 року платникам було повернуто 121,6 млрд грн ПДВ

У листопаді 2018 року на рахунки експортерам відшкодовано 13,6 млрд грн податку на додану вартість, і цього місяця сума відшкодування стала найбільшою у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держаної фіскальної служби.

За даними ДФС, відшкодована у листопаді сума ПДВ на 20%, або на 2,2 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року. У листопаді 2017 році сума відшкодування складала 11,4 млрд грн.

sfs.gov.ua

Загалом за 11 місяців 2018 року платникам було повернуто 121,6 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,9%, або на 12,9 млрд грн. більше за відповідний період минулого року. У січні-листопаді 2017 року платникам було повернуто 108,7 млрд грн.

Зросла на 1,1 млрд грн, або на 12,2% порівняно з 11 місяцями 2018 року і середньомісячна сума відшкодування ПДВ. Якщо протягом січня-листопада 2017 року платникам щомісяця в середньому повертали майже 9,9 млрд грн, то вже у 2018 році цей показник склав 11 млрд грн.

Нагадаємо, що до загального фонду державного бюджету протягом січня-жовтня 2018 року надійшло 588,1 млрд грн платежів, що контролюються Держаною фіскальною службою. За даними ДФС, це на 15%, або на 76,8 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Відзначимо, що доходи державного бюджету України за січень-вересень 2018 року зросли до аналогічного періоду 2017 року на 88,9 млрд грн (на 15,2%) і склали 674,7 млрд грн.