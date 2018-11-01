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Таможенные и налоговые платежи в госбюджет за 10 месяцев выросли на 15%, - ГФС

Новости » Финансы    01.11.2018 - 14:35
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

Таможенные платежи увеличились на 13%, налоговые - на 16,7%

В общий фонд государственного бюджета в течение января-октября 2018 года поступило 588,1 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным ГФС, это на 15%, или на 76,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В общий фонд госбюджета с начала 2018 года направлено 312,5 млрд грн налоговых платежей, что на 16,7%, или на 44,8 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года.

Таможенных платежей в январе-октябре в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 275,6 млрд грн. Это на 13%, или на 32 млрд грн превышает показатель 10 месяцев 2017 года.

В октябре этого года в общий фонд госбюджета поступило 62,2 млрд грн платежей. Это почти на 24%, или на 12 млрд грн больше поступлений октября прошлого года. Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в октябре перечислено в размере 26,7 млрд грн (плюс 5,3 млрд грн до прошлогоднего показателя), таможенных платежей - 35,6 млрд грн (плюс 6,6 млрд грн).

Напомним, что Государственная фискальная служба за 9 месяцев 2018 года вернула экспортерам 97,6 млрд грн НДС, что на 11,5%, или на 10 млрд грн больше за соответствующий период прошлого года.

Отметим, что доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2018 года выросли к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млрд грн (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн.

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