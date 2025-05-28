Експорт зброї з України можуть дозволити: Подоляк розкрив деталі

Журналіст поцікавився, чи є хоча б невелика ймовірність, що питання експорту української зброї буде вирішено найближчим часом - у цьому чи наступному році. На це радник відповів, що йдеться не про маленьку, а про цілком реальну ймовірність.

"Є не маленька, а нормальна імовірність, що це буде вирішено. Це питання неодноразово вже підіймалося і воно зрозуміле. Тому що є можливість заробляти кошти, які можна реінвестувати у свої оборонні можливості", - пояснив радник керівника ОП.

Він пояснив, що якщо держава не може все викупити, що виробляють українські зброярі, то треба дати можливість це продавати.

"І більше того європейські партнери ж говорять, що вони готові будуть це купувати і відправляти назад в Україну. Тобто такі схеми проговорюються і я думаю, що такі рішення будуть", - зазначив Подоляк.

Водночас він наголосив, що український президент Володимир Зеленський також розуміє наскільки це вигідно, щоб Україна отримувала такий рух коштів обігових.

"Щоб одночасно держава могла і закуповувати зброю, і те, що залишається, могло б продаватись і знову ж таки нашими партнерами постачатися в Україну", - додав він.