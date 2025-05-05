Вдвічі більше зброї за ті самі гроші: у ЄС озвучили нову формулу підтримки України

Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Він нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

"Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко - значно збільшивши нашу військову підтримку України", - заявив Кубілюс.

Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.

"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", - написав він.

Кубілюс звернув увагу на новий інструмент - безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії "миру через силу".

"Безпекові кредити - це сила для України!", - наголосив чиновник.