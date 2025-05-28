Экспорт оружия из Украины могут разрешить: Подоляк раскрыл детали

Журналист поинтересовался, есть ли хотя бы небольшая вероятность, что вопрос экспорта украинского оружия будет решен в ближайшее время - в этом или следующем году. На это советник ответил, что речь идет не о маленькой, а о вполне реальной вероятности.

"Есть не маленькая, а нормальная вероятность, что это будет решено. Этот вопрос неоднократно уже поднимался и он понятен. Потому что есть возможность зарабатывать средства, которые можно реинвестировать в свои оборонные возможности", - пояснил советник руководителя ОП.

Он пояснил, что если государство не может все выкупить, что производят украинские оружейники, то надо дать возможность это продавать.

"И более того европейские партнеры же говорят, что они готовы будут это покупать и отправлять обратно в Украину. То есть такие схемы проговариваются и я думаю, что такие решения будут", - отметил Подоляк.

В то же время он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский также понимает насколько это выгодно, чтобы Украина получала такое движение средств оборотных.

"Чтобы одновременно государство могло и закупать оружие, и то, что остается, могло бы продаваться и опять же нашими партнерами поставляться в Украину", - добавил он.