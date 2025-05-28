Експорт зброї з України можуть дозволити: Подоляк розкрив деталі
Україна може дозволити експорт власної зброї вже цього, чи наступного року. Це зокрема допоможе країні реінвестувати зароблені кошти у свої оборонні можливості.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Журналіст поцікавився, чи є хоча б невелика ймовірність, що питання експорту української зброї буде вирішено найближчим часом - у цьому чи наступному році. На це радник відповів, що йдеться не про маленьку, а про цілком реальну ймовірність.
"Є не маленька, а нормальна імовірність, що це буде вирішено. Це питання неодноразово вже підіймалося і воно зрозуміле. Тому що є можливість заробляти кошти, які можна реінвестувати у свої оборонні можливості", - пояснив радник керівника ОП.
Він пояснив, що якщо держава не може все викупити, що виробляють українські зброярі, то треба дати можливість це продавати.
"І більше того європейські партнери ж говорять, що вони готові будуть це купувати і відправляти назад в Україну. Тобто такі схеми проговорюються і я думаю, що такі рішення будуть", - зазначив Подоляк.
Водночас він наголосив, що український президент Володимир Зеленський також розуміє наскільки це вигідно, щоб Україна отримувала такий рух коштів обігових.
"Щоб одночасно держава могла і закуповувати зброю, і те, що залишається, могло б продаватись і знову ж таки нашими партнерами постачатися в Україну", - додав він.
Країни готові закуповувати зброю в Україні
Нагадаємо, що зокрема минулого року Україна та Данія створили нову ініціативу для інвестицій на виробництво вітчизняного озброєння. В рамках даного проекту партнери направляють кошти на українську зброю та отримують доступ до сучасних військових технологій.
До ініціативи вже приєдналися Литва та Швеція. Литва виділила 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", а Швеція повідомила, що надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.
На початку місяця комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України.
За його словами, це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.
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