Экспорт оружия из Украины могут разрешить: Подоляк раскрыл детали
Украина может разрешить экспорт собственного оружия уже в этом или следующем году. Это в частности поможет стране реинвестировать заработанные средства в свои оборонные возможности.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Журналист поинтересовался, есть ли хотя бы небольшая вероятность, что вопрос экспорта украинского оружия будет решен в ближайшее время - в этом или следующем году. На это советник ответил, что речь идет не о маленькой, а о вполне реальной вероятности.
"Есть не маленькая, а нормальная вероятность, что это будет решено. Этот вопрос неоднократно уже поднимался и он понятен. Потому что есть возможность зарабатывать средства, которые можно реинвестировать в свои оборонные возможности", - пояснил советник руководителя ОП.
Он пояснил, что если государство не может все выкупить, что производят украинские оружейники, то надо дать возможность это продавать.
"И более того европейские партнеры же говорят, что они готовы будут это покупать и отправлять обратно в Украину. То есть такие схемы проговариваются и я думаю, что такие решения будут", - отметил Подоляк.
В то же время он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский также понимает насколько это выгодно, чтобы Украина получала такое движение средств оборотных.
"Чтобы одновременно государство могло и закупать оружие, и то, что остается, могло бы продаваться и опять же нашими партнерами поставляться в Украину", - добавил он.
Страны готовы закупать оружие в Украине
Напомним, что в частности в прошлом году Украина и Дания создали новую инициативу для инвестиций в производство отечественного вооружения. В рамках данного проекта партнеры направляют средства на украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.
К инициативе уже присоединились Литва и Швеция. Литва выделила 10 млн евро на производство дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница", а Швеция сообщила, что предоставит средства на производство украинских дальнобойных дронов.
В начале месяца комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины.
По его словам, это можно сделать закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.
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