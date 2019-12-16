Экспорт товаров из Украины растет быстрее импорта

Внешний товарооборот Украины в январе-октябре 2019 года составил 91753,5 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров составил 41645,2 млн долларов, что на 7,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

www.ukrstat.gov.ua

В январе-октябре 2019 года импорт составлял 50108,3 млн долларов, что на 7,1% больше, чем годом ранее.

www.ukrstat.gov.ua

Отрицательное сальдо составило в 8463,1 млн долларов (в январе-октябре 2018 года отрицательное - 8002,8 млн долларов).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-октябре 2018 года - 0,83).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики Украины, общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 9 месяцев 2019 года составил 81,284 млрд долларов. По итогам трех кварталов крупнейшим торговым партнером остается Китай - 9,184 млрд долларов и 11,3% от общего объема.