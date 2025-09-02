ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Експорт сиплеться, попит слабшає: у Росії третій місяць поспіль падає виробництво

Росія, Вівторок 02 вересня 2025 11:30
UA EN RU
Експорт сиплеться, попит слабшає: у Росії третій місяць поспіль падає виробництво Фото: виробництво в Росії знову скоротилося (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

У серпні російська промисловість знову показала мінус. Навіть невелике зростання індексу ділової активності (PMI) не врятувало від падіння, яке триває вже три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Російський промисловий сектор фіксує скорочення третій місяць поспіль. У серпні індекс PMI піднявся до 48,7 проти 47 у липні, але все одно залишився нижчим за позначку 50. Це означає, що падіння у галузі триває.

Причини спаду

Основними факторами аналітики називають слабкий внутрішній попит, зниження експортних замовлень та фінансові труднощі клієнтів.

Важливо, що у серпні експортні контракти скоротилися вп’яте за останні пів року, що вказує на втрату конкурентних позицій російських виробників на глобальних ринках.

Економічні проблеми залишаються

Попри окремі заяви бізнесу про "оптимізм", ключові проблеми російської економіки не зникають. Це сировинна залежність, величезні витрати на війну та зниження купівельної спроможності.

"Це вказує на подальшу стагнацію промисловості та обмежені можливості для зростання", - наголошують в ЦПД.

Довідка:

Індекс ділової активності (PMI) - це макроекономічний показник, який відображає рівень ділової активності в конкретних секторах економіки, використовуючи результати опитувань менеджерів із закупівель. Значення вище 50% вказує на зростання активності, нижче - на спад, а значення 50% означає стагнацію.

Війна "з'їдає" російський бюджет

Уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну кожен другий рубль, що надійшов до федерального бюджету РФ, пішов на фінансування армії та закупівлю зброї.

Навіть російський уряд визнав, що економічне зростання зупинилось. Повідомляється, що за останні пів року темпи впали у 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію, навіть "оборонка" втратила динаміку.

Нагадаємо, в ЗМІ писали, що навіть російський диктатор Володимир Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці