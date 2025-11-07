UA

Експорт російської нафти істотно знизився, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що експорт нафти з Росії значно скоротився. Він також сподівається, що війна в Україні завершиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи є в нього оновлена інформація щодо санкцій на російську нафту, і як це може вплинути на війну в Україні та на інтереси США.

"Ну, я можу сказати, що експорт із Росії дійсно сильно знизився. Ми просто хотіли б побачити закінчення війни. Ми б дуже хотіли, щоб ця війна закінчилася", - заявив президент США.

Він укотре сказав, що в російсько-українській війні гине багато людей, "дуже багато російських солдатів".

"Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони вчинять дуже розумно і зроблять це. Так що так, російський експорт істотно знизився", - додав глава Білого дому.

Нагадаємо, у цьому ж спілкуванні Дональд Трамп визнав, що завершити війну в Україні не вдалося, однак у цьому питанні є значний прогрес.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав він.

Варто зазначити, що нещодавно США ввели нафтові санкції проти Росії. Днями РБК-Україна зробило детальний розбір, якої шкоди вже завдали нові американські обмеження російській економіці.

Також ми писали, як Росія втратила нафтовий ринок і хто зайняв її місце.

