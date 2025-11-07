Експорт російської нафти істотно знизився, - Трамп

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи є в нього оновлена інформація щодо санкцій на російську нафту, і як це може вплинути на війну в Україні та на інтереси США.

"Ну, я можу сказати, що експорт із Росії дійсно сильно знизився. Ми просто хотіли б побачити закінчення війни. Ми б дуже хотіли, щоб ця війна закінчилася", - заявив президент США.

Він укотре сказав, що в російсько-українській війні гине багато людей, "дуже багато російських солдатів".

"Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони вчинять дуже розумно і зроблять це. Так що так, російський експорт істотно знизився", - додав глава Білого дому.