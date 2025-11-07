RU

Экспорт российской нефти существенно снизился, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что экспорт нефти из России значительно сократился. Он также надеется, что война в Украине завершится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли у него обновленная информация по поводу санкций на российскую нефть, и как это может повлиять на войну в Украине и на интересы США.

"Ну, я могу сказать, что экспорт из России действительно сильно снизился. Мы просто хотели бы увидеть окончание войны. Мы бы очень хотели, чтобы эта война закончилась", - заявил президент США.

Он в очередной раз сказал, что в российско-украинской войне погибает много людей, "очень много российских солдат".

"Так что мы думаем, что в какой-то момент они поступят очень разумно и сделают это. Так что да, российский экспорт существенно снизился", - добавил глава Белого дома.

Напомним, в этом же общении Дональд Трамп признал, что завершить войну в Украине не удалось, однако в этом вопросе есть значительный прогресс.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал он.

Стоит отметить, что недавно США ввели нефтяные санкции против России. На днях РБК-Украина сделало детальный разбор, какой урон уже нанесли новые американские ограничения российской экономике.

Также мы писали, как Россия потеряла нефтяной рынок и кто занял ее место.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНАФТАВойна в Украине