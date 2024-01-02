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Експорт російського СПГ до Європи за минулий рік знизився, - Reuters

Архівне фото: Експорт російського СПГ до Європи за минулий рік знизився (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський експорт скрапленого природного газу в Європу впав на 1,9% до 15,8 млн тонн у 2023 році. Це пов'язано з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що Європа збільшила закупівлі СПГ у світових виробників у 2023 році, одночасно різко скоротивши імпорт російського трубопровідного газу у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Загальний експорт СПГ з Росії минулого року знизився на 6% до 31 млн тонн через плановий ремонт на заводах влітку. 

Але в грудні 2023 року експорт російського СПГ досяг рекордного рівня в 3,2 млн тонн, з них 1,9 млн тонн припало на "Ямал СПГ".

Що ще відомо про експорт СПГ

Reuters пише, що найбільший російський виробник СПГ "Новатек" забезпечив основну частину експорту, відвантаживши 18,7 млн тонн з проєкту "Ямал СПГ" в Арктиці та 800 000 тонн з "Кріогаз-Висоцька" на Балтійському морі.

Проект "Сахалін-2" під керівництвом "Газпрому" в тихоокеанській частині Росії скоротив експорт СПГ на 10% до 10,1 млн тонн у 2023 році.

Запущений у вересні 2022 року середньотоннажний проєкт "Газпром СПГ Портова" 2023 року експортував 1,4 млн тонн ЗПГ, здебільшого до Туреччини та Греції, хоча три партії пішли до Китаю, одна з них - Північним морським шляхом через Арктику.

Проблеми з поставками СПГ у Росії

Раніше повідомлялося, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.

Пізніше Reuters писало, що санкції США створюють серйозну перешкоду планам Росії щодо збільшення експорту морського скрапленого природного газу, щоб компенсувати скорочення експорту трубопровідного газу в Європу.

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