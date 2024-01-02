Экспорт российского СПГ в Европу за прошлый год снизился, - Reuters

Российский экспорт сжиженного природного газа в Европу упал на 1,9% до 15,8 млн тонн в 2023 году. Это связано с войной в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание пишет, что Европа увеличила закупки СПГ у мировых производителей в 2023 году, одновременно резко сократив импорт российского трубопроводного газа в ответ на вторжение РФ в Украину.
Общий экспорт СПГ из России в прошлом году снизился на 6% до 31 млн тонн из-за планового ремонта на заводах летом.
Но в декабре 2023 года экспорт российского СПГ достиг рекордного уровня в 3,2 млн тонн, из них 1,9 млн тонн пришлось на "Ямал СПГ".
Reuters пишет, что крупнейший российский производитель СПГ "Новатэк" обеспечил основную часть экспорта, отгрузив 18,7 млн тонн с проекта "Ямал СПГ" в Арктике и 800 000 тонн с "Криогаз-Высоцкая" на Балтийском море.
Проект "Сахалин-2" под руководством "Газпрома" в тихоокеанской части России сократил экспорт СПГ на 10% до 10,1 млн тонн в 2023 году.
Запущенный в сентябре 2022 года среднетоннажный проект "Газпром СПГ Портовая" в 2023 году экспортировал 1,4 млн тонн СПГ, в основном в Турцию и Грецию, хотя три партии ушли в Китай, одна из них - Северным морским путем через Арктику.
Ранее сообщалось, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктика СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.
Позже Reuters писало, что санкции США создают серьезное препятствие планам России по увеличению экспорта морского сжиженного газа, чтобы компенсировать сокращение экспорта трубопроводного газа в Европу.
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