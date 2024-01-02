Экспорт российского СПГ в Европу за прошлый год снизился, - Reuters

Издание пишет, что Европа увеличила закупки СПГ у мировых производителей в 2023 году, одновременно резко сократив импорт российского трубопроводного газа в ответ на вторжение РФ в Украину.

Общий экспорт СПГ из России в прошлом году снизился на 6% до 31 млн тонн из-за планового ремонта на заводах летом.

Но в декабре 2023 года экспорт российского СПГ достиг рекордного уровня в 3,2 млн тонн, из них 1,9 млн тонн пришлось на "Ямал СПГ".

Что еще известно об экспорте СПГ

Reuters пишет, что крупнейший российский производитель СПГ "Новатэк" обеспечил основную часть экспорта, отгрузив 18,7 млн тонн с проекта "Ямал СПГ" в Арктике и 800 000 тонн с "Криогаз-Высоцкая" на Балтийском море.

Проект "Сахалин-2" под руководством "Газпрома" в тихоокеанской части России сократил экспорт СПГ на 10% до 10,1 млн тонн в 2023 году.

Запущенный в сентябре 2022 года среднетоннажный проект "Газпром СПГ Портовая" в 2023 году экспортировал 1,4 млн тонн СПГ, в основном в Турцию и Грецию, хотя три партии ушли в Китай, одна из них - Северным морским путем через Арктику.

Проблемы с поставками СПГ в России

Ранее сообщалось, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктика СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.

Позже Reuters писало, что санкции США создают серьезное препятствие планам России по увеличению экспорта морского сжиженного газа, чтобы компенсировать сокращение экспорта трубопроводного газа в Европу.