Експорт нафти з Росії впав порівняно з минулим роком, - Bloomberg

У перші сім місяців 2025 року Росія експортувала на 4% нафти менше, ніж за цей самий період 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Росія з початку 2025 року знизила експорт нафти приблизно на 140 тисяч барелів на добу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг втрат оцінюється майже в 30 мільйонів барелів. Порівняно з 2023 роком зниження становить близько 7%. Також відзначено невелике скорочення переробки нафти на російських НПЗ.
Як зазначає Bloomberg, після початку вторгнення в Україну Москва засекретила дані про видобуток, тому саме морський експорт залишається основним показником реальних продажів нафти за кордон.
За версією видання, скорочення можуть бути пов'язані зі спробами Росії компенсувати перевиробництво в рамках угоди ОПЕК+. Ситуація може прояснитися в жовтні, коли РФ, за планом, отримає можливість збільшити видобуток.
Крім того, поставки можуть опинитися під ще більшим тиском: президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита проти Росії.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ввести проти Росії 100% вторинні тарифи. Такі тарифи загрожують тим країнам, які після можливих обмежень з боку Вашингтона продовжать купувати у РФ нафту, газ і не тільки.
Сьогодні, 29 липня, американський лідер пообіцяв, що нові обмеження проти Росії введуть, якщо Москва за 10 днів не погодиться укласти з Україною мир.
До слова, раніше Reuters писало, що три країни Перської затоки можуть повністю замінити російську нафту на світовому ринку.
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