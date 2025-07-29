Экспорт нефти из России упал по сравнению с прошлым годом, - Bloomberg

В первые семь месяцев 2025 года Россия экспортировала на 4% нефти меньше, чем за этот же период в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Россия с начала 2025 года снизила экспорт нефти примерно на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем потерь оценивается почти в 30 миллионов баррелей. В сравнении с 2023 годом снижение составляет около 7%. Также отмечено небольшое сокращение переработки нефти на российских НПЗ.
Как отмечает Bloomberg, после начала вторжения в Украину Москва засекретила данные о добыче, поэтому именно морской экспорт остается основным показателем реальных продаж нефти за рубеж.
По версии издания, сокращения могут быть связаны с попытками России компенсировать перепроизводство в рамках соглашения ОПЕК+. Ситуация может проясниться в октябре, когда РФ, по плану, получит возможность увеличить добычу.
Кроме того, поставки могут оказаться под еще большим давлением: президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины против России.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против России 100% вторичные тарифы. Такие тарифы грозят тем странам, которые после возможных ограничений со стороны Вашингтона продолжат покупать у РФ нефть, газ и не только.
Сегодня, 29 июля, американский лидер пообещал, что новые ограничения против России введут, если Москва за 10 дней не согласиться заключить с Украиной мир.
К слову, ранее Reuters писало, что три страны Персидского залива могут полностью заменить российскую нефть на мировом рынке.
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