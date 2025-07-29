Экспорт нефти из России упал по сравнению с прошлым годом, - Bloomberg

Россия с начала 2025 года снизила экспорт нефти примерно на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем потерь оценивается почти в 30 миллионов баррелей. В сравнении с 2023 годом снижение составляет около 7%. Также отмечено небольшое сокращение переработки нефти на российских НПЗ.

Как отмечает Bloomberg, после начала вторжения в Украину Москва засекретила данные о добыче, поэтому именно морской экспорт остается основным показателем реальных продаж нефти за рубеж.

По версии издания, сокращения могут быть связаны с попытками России компенсировать перепроизводство в рамках соглашения ОПЕК+. Ситуация может проясниться в октябре, когда РФ, по плану, получит возможность увеличить добычу.

Кроме того, поставки могут оказаться под еще большим давлением: президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины против России.