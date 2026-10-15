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Экспорт избыточного газа: почему это важно и какими будут условия

17:05 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Экспорт избыточного газа: почему это важно и какими будут условия Продажа избыточного газа принесет Украине прибыль (фото: Getty Images)
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Контролируемый экспорт избыточного украинского газа может дать Украине дополнительные финансы на защиту газодобывающей отрасли и обороноспособность, поддержав собственную добычу без рисков для обеспечения внутренних потребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

Условия и ограничения на экспорт газа

По словам Омельченко, частные газодобывающие компании смогут экспортировать украинский газ исключительно при отсутствии спроса на внутренней бирже.

Механизм предусматривает строгие рамки:

  • компании смогут продавать за границу не более 15% собственной ежемесячной добычи
  • экспорт разрешен только с 1 марта по 30 ноября
  • в зимний период (с 1 декабря по 28 февраля) экспорт будет полностью запрещен

Вырученные средства будут направлены на защиту газодобывающих предприятий от российских атак и укрепление обороноспособности Украины. В то же время реализация избыточного ресурса позволит поддержать добычу и предотвратить ее сокращение.

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Запасы и гарантии для внутреннего рынка

Пока запасы газа в подземных хранилищах уже превышают необходимые показатели и достигают почти 15,8 млрд кубометров. Это на 2,6 млрд больше минимально необходимого показателя и на 1,2 млрд превышает целевой прогнозируемый уровень.

"Да, внутренние потребности Украины остаются абсолютным приоритетом. Текущий баланс газа на 2026/2027 годы показывает, что страна полностью обеспечена на осенне-зимний период", - отметил Омельченко.

Кроме того, предусмотрен четкий предохранитель: государство имеет право оперативно прекратить экспорт, если из-за вражеских атак, падения добычи или других факторов возникнут риски для внутреннего потребления.

"В случае малейшей угрозы дефицита или возникновения кризисной ситуации на внутреннем рынке, поставки за границу будут немедленно прекращены", - подчеркнул эксперт.

Ранее мы сообщали, что к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд. кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона .

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины отмечали, что контролируемый экспорт даст государству дополнительную валютную выручку и большие налоговые поступления, а добытчикам - средства на восстановление после российских атак, защиту объектов и новое бурение.

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