Експорт металобрухту є небезпечним для економіки та оборони, - експерт

В Україні зафіксовані рекордні обсяги експорту металобрухту - ресурсу, який є фундаментом для відновлення промисловості після війни.

"Металобрухт - це не просто відходи металу. Це критична сировина для металургії, машинобудування і військово-промислового комплексу. Коли ми його експортуємо - ми буквально продаємо власні заводи, які могли б постати завтра з цих уламків", - пояснила Циганок.

За її словами, за останні місяці експорт брухту зріс у кілька разів через високі світові ціни, спрощення митних процедур та брак внутрішнього попиту. Проте така політика є короткозорою і небезпечною для держави.

"Підприємства, які сьогодні продають брухт за кордон, отримують швидкий прибуток, але країна втрачає стратегічний ресурс. Для відновлення металургії після війни знадобляться сотні тисяч тонн вторинного металу - і якщо ми віддамо його зараз, завтра будемо купувати втридорога", - зазначила президентка PAEW.

Вона підкреслила, що питання брухту - це не лише економіка, а національна безпека. У країні, яка воює, метал є стратегічним матеріалом, необхідним для оборони, ремонту техніки, фортифікацій та відбудови інфраструктури.

"Коли ми експортуємо металобрухт, ми втрачаємо гнучкість оборонного виробництва. Після 2024 року фактично втрачено контроль над балансом брухту в країні", - зауважила Циганок.

Окремо вона звернула увагу на екологічний аспект проблеми. Переробка брухту всередині країни зменшує потребу в первинній сировині, скорочує викиди CO₂ та сприяє "зеленій" модернізації економіки.

"Європа вже давно побудувала систему циркулярної економіки - коли матеріали повертаються у виробництво. А ми експортуємо те, що могло б стати основою для водневої металургії й стійкого відновлення. Країна, яка воює, не може дозволити собі розпродавати метал. Експорт брухту сьогодні - це продаж власного майбутнього завтра. Україні потрібна державна політика обігу металобрухту як частини промислової та кліматичної стратегії. Інакше після перемоги ми будемо відбудовувати країну не з власного заліза, а з чужих умов", - резюмувала експертка.