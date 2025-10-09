Экспорт металлолома опасен для экономики и обороны, - эксперт

В Украине зафиксированы рекордные объемы экспорта металлолома - ресурса, который является фундаментом для восстановления промышленности после войны.

"Металлолом - это не просто отходы металла. Это критическое сырье для металлургии, машиностроения и военно-промышленного комплекса. Когда мы его экспортируем - мы буквально продаем собственные заводы, которые могли бы появиться завтра из этих обломков", - пояснила Цыганок.

По ее словам, за последние месяцы экспорт лома вырос в несколько раз из-за высоких мировых цен, упрощения таможенных процедур и недостатка внутреннего спроса. Однако такая политика является близорукой и опасной для государства.

"Предприятия, которые сегодня продают лом за границу, получают быструю прибыль, но страна теряет стратегический ресурс. Для восстановления металлургии после войны понадобятся сотни тысяч тонн вторичного металла - и если мы отдадим его сейчас, завтра будем покупать втридорога", - отметила президент PAEW.

Она подчеркнула, что вопрос лома - это не только экономика, а национальная безопасность. В стране, которая воюет, металл является стратегическим материалом, необходимым для обороны, ремонта техники, фортификаций и восстановления инфраструктуры.

"Когда мы экспортируем металлолом, мы теряем гибкость оборонного производства. После 2024 года фактически потерян контроль над балансом лома в стране", - отметила Цыганок.

Отдельно она обратила внимание на экологический аспект проблемы. Переработка лома внутри страны уменьшает потребность в первичном сырье, сокращает выбросы CO₂ и способствует "зеленой" модернизации экономики.

"Европа уже давно построила систему циркулярной экономики - когда материалы возвращаются в производство. А мы экспортируем то, что могло бы стать основой для водородной металлургии и устойчивого восстановления. Страна, которая воюет, не может позволить себе распродавать металл. Экспорт лома сегодня - это продажа собственного будущего завтра. Украине нужна государственная политика оборота металлолома как части промышленной и климатической стратегии. Иначе после победы мы будем отстраивать страну не из собственного железа, а из чужих условий", - резюмировала эксперт.