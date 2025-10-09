Экспорт металлолома опасен для экономики и обороны, - эксперт
В Украине зафиксированы рекордные объемы экспорта металлолома - ресурса, который является фундаментом для восстановления промышленности после войны.
Об этом заявила президент Ассоциации PAEW, генеральный директор "Офиса устойчивых решений" Людмила Цыганок, пишет РБК-Украина.
"Металлолом - это не просто отходы металла. Это критическое сырье для металлургии, машиностроения и военно-промышленного комплекса. Когда мы его экспортируем - мы буквально продаем собственные заводы, которые могли бы появиться завтра из этих обломков", - пояснила Цыганок.
По ее словам, за последние месяцы экспорт лома вырос в несколько раз из-за высоких мировых цен, упрощения таможенных процедур и недостатка внутреннего спроса. Однако такая политика является близорукой и опасной для государства.
"Предприятия, которые сегодня продают лом за границу, получают быструю прибыль, но страна теряет стратегический ресурс. Для восстановления металлургии после войны понадобятся сотни тысяч тонн вторичного металла - и если мы отдадим его сейчас, завтра будем покупать втридорога", - отметила президент PAEW.
Она подчеркнула, что вопрос лома - это не только экономика, а национальная безопасность. В стране, которая воюет, металл является стратегическим материалом, необходимым для обороны, ремонта техники, фортификаций и восстановления инфраструктуры.
"Когда мы экспортируем металлолом, мы теряем гибкость оборонного производства. После 2024 года фактически потерян контроль над балансом лома в стране", - отметила Цыганок.
Отдельно она обратила внимание на экологический аспект проблемы. Переработка лома внутри страны уменьшает потребность в первичном сырье, сокращает выбросы CO₂ и способствует "зеленой" модернизации экономики.
"Европа уже давно построила систему циркулярной экономики - когда материалы возвращаются в производство. А мы экспортируем то, что могло бы стать основой для водородной металлургии и устойчивого восстановления. Страна, которая воюет, не может позволить себе распродавать металл. Экспорт лома сегодня - это продажа собственного будущего завтра. Украине нужна государственная политика оборота металлолома как части промышленной и климатической стратегии. Иначе после победы мы будем отстраивать страну не из собственного железа, а из чужих условий", - резюмировала эксперт.
Экспорт металлолома из Украины
Как известно, в августе этого года экспорт металлолома из Украины вырос на 22,1% в годовом измерении. Всего за январь-август отгрузки украинского лома выросли на 59,3% г/г - до 283,05 тыс. тонн.
При этом в июле 2025 года после годового перерыва лом из Украины начали отправлять и в Приднестровье - российский анклав в Молдове.
Из-за "серых" схем, по которым экспорт лома сначала отправляется в Польшу, чтобы избежать уплаты пошлины, украинский бюджет потерял уже около 3 миллиардов гривен - такие оценки привели в ВР.