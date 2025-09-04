В Україні прискорилися темпи вивезення металобрухту, - GMK Center

У липні 2025 експорт брухту чорних металів з України становив 44,84 тис. тонн, що на 81,5% більше в річному вимірі. Водночас, порівняно з червнем, обсяг експорту зменшився на 6%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію GMK Center.

Як зазначають у GMK Center із посиланням на дані митної статистики, більше 70% всього обсягу українського брухту спрямовано до Польщі – 33,67 тис. тонн (+77,6% р./р.). Частина поставок припала на Грецію (4,37 тис. тонн) і Німеччину (0,4 тис. тонн).

З початку року обсяги вивозу сировини за кордон зросли на 66,4% р./р., досягнувши 248,34 тис. тонн. Найбільші споживачі – Польща, Греція, Болгарія та Німеччина.

У липні зафіксовано відновлення поставок до Придністров’я – через українську компанію ТОВ "Д-Камет", яка вже постачала брухт у цей напрямок минулого року. Кінцевим одержувачем став Молдовський металургійний завод у Рибниці.

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков назвав таку практику небезпечною та шкідливою для економіки й нацбезпеки, зазначивши, що Україна втрачає стратегічну сировину і доходи до бюджету.