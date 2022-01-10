Экспорт и ключевые институты: США пригрозили России санкциями в случае вторжения в Украину

Во время сегодняшних переговоров , Соединенные Штаты Америки пригрозили России жесткими санкциями, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину. Однако, подробности ограничений пока неизвестны.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман на телефонном брифинге для журналистов, сообщает корреспондент РБК-Украина .

США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину

По словам Шерман, санкционные меры также могут включать в себя ограничение экспорта в РФ.

Но в подробности этих санкционных мер Шерман не стала вдаваться.