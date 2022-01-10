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Экспорт и ключевые институты: США пригрозили России санкциями в случае вторжения в Украину

Автор: Милан Лелич

Во время сегодняшних переговоров, Соединенные Штаты Америки пригрозили России жесткими санкциями, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину. Однако, подробности ограничений пока неизвестны.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман на телефонном брифинге для журналистов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину

По словам Шерман, санкционные меры также могут включать в себя ограничение экспорта в РФ.

Но в подробности этих санкционных мер Шерман не стала вдаваться.

Напомним, РБК-Украина писало о переговорах США и РФ в Женеве, которые продолжались почти 8 часов.

Во время итога диалога, Штаты подчеркнули, что не позволят закрыть дверь для вступления в НАТО.

Россия же, со своей стороны, требует от НАТО отказаться от стран, которые вступили в Альянс после 1997 года.

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