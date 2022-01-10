Експорт й ключові інститути: США пригрозили Росії санкціями у разі вторгнення в Україну

Під час сьогоднішніх переговорів , Сполучені Штати Америки пригрозили Росії жорсткими санкціями, якщо остання вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, подробиці обмежень поки що невідомі.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман на телефонному брифінгу для журналістів, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Але в подробиці цих санкційних заходів Шерман не стала вдаватися.

За словами Шерман, санкційні заходи також можуть включати обмеження експорту в РФ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про переговори США і РФ в Женеві, які тривали майже 8 годин.

Під час підсумку діалогу, Штати наголосили на тому, що не дозволять зачинити двері для вступу до НАТО.

Росія ж, зі свого боку, вимагає від НАТО відмовитись від країн, які вступили в Альянс після 1997 року.